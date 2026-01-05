I Critics Choice Awards 2026 hanno premiato “One Battle After Another” e “Sinners” come migliori produzioni dell’anno. La cerimonia, giunta alla sua 31ª edizione, si è svolta al Barker Hangar di Santa Monica, trasmettendo in diretta su E! e USA. L’evento rappresenta uno dei momenti principali nel calendario dei premi cinematografici e televisivi, con la partecipazione di molte star di Hollywood.

La stagione dei premi 2026 è entrata nel vivo con la 31ª edizione dei Critics Choice Awards. La cerimonia, svoltasi al Barker Hangar di Santa Monica e trasmessa in diretta su E! e USA, ha visto la partecipazione delle più grandi star di Hollywood. Sotto la guida della veterana Chelsea Handler, l’organizzazione dei critici ha premiato il meglio del cinema e della televisione, introducendo anche quattro nuove categorie competitive: Casting, Variety Series, Stunt Design e Sound. I Vincitori del Cinema: Il dominio di Warner Bros. e A24. Il premio più ambito della serata, quello per il Miglior Film, è stato assegnato a “One Battle After Another” (Warner Bros. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Critics Choice Awards 2026: Trionfo per ‘One Battle After Another’ e ‘Sinners’. Tutti i vincitori Cinema e TV

Leggi anche: Wicked novel a sorpresa esclusa dalle nomination ai critics choice awards 2026

Leggi anche: I peccatori e Adolescence dominano le nomination ai Critics Choice Awards 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Critics Choice Awards 2026: nominations e favoriti del primo antipasto degli Oscar; Critic Choice Awards 2026: tutti i look, da Ariana Grande a Elle fanning e Jacob Elordi; L’elenco completo dei vincitori dei Critics Selection Awards 2026; Critics Choice Awards 2026: tutti i look, da Ariana Grande a Elle fanning e Jacob Elordi.

Critics Choice Awards 2026: nominations e favoriti del primo antipasto degli Oscar - Con i Critics Choice Awards 2026 la stagione dei premi entra ufficialmente nel vivo: tutto sull’evento che riunisce a Hollywood il meglio del cinema e della televisione internazionale ... vogue.it