Nella notte di venerdì, presso la Royce Hall dell’UCLA, si sono svolti gli ACE Eddie Awards 2026, premi che riconoscono il miglior montaggio nel cinema e in televisione. Tra i vincitori, Sinners e One Battle After Another si sono aggiudicati i riconoscimenti principali, mentre Netflix ha trionfato nel settore dell’animazione, consolidando la sua presenza in questa categoria.

La corsa agli Oscar entra nel vivo. Nella notte di venerdì, presso la Royce Hall dell’UCLA, sono stati consegnati gli ACE Eddie Awards 2026, i prestigiosi premi dedicati all’eccellenza nel montaggio cinematografico e televisivo. A dettare legge sono stati i due titoli di punta della stagione di Warner Bros. e il fenomeno d’animazione targato Netflix. Nella categoria Miglior montaggio in un film drammatico, il premio è andato a Michael P. Shawver per Sinners, confermando il film come uno dei favoriti assoluti per la statuetta d’oro. Sul fronte della commedia, a spuntarla è stato invece Andy Jurgensen per One Battle After Another. Entrambi si... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - ACE Eddie Awards 2026: trionfano Sinners e One Battle After Another. Netflix domina l’animazione

Critics Choice Awards 2026: Trionfo per ‘One Battle After Another’ e ‘Sinners’. Tutti i vincitori Cinema e TVPaul Thomas Anderson miglior regista, Timothée Chalamet e Jessie Buckley dominano i premi attoriali nella notte che consacra 'The Studio' e...

Golden Globes 2026: Trionfano “One Battle After Another” e la serie Netflix “Adolescence”L’83ª edizione dei Golden Globes ha emesso i suoi verdetti, delineando i nuovi equilibri del cinema e della televisione mondiale.

Tutto quello che riguarda Eddie Awards.

ACE Eddie Awards Winners List: ‘Sinners’, ‘One Battle After Another’ & ‘KPop Demon Hunters’ Take Top Film PrizesOn the TV side, the Best Edited Drama Series prize went to HBO Max’s The Pitt, which won the Drama Series Emmy in September, and HBO’s The Penguin took the Limited Series award. Another 2025 Emmy ... deadline.com

ACE Eddie Awards for Editing: ‘One Battle After Another,’ ‘Sinners’ Win Top PrizesMoving to TV, Mark Strand of awards juggernaut The Pitt won in drama, overtaking Andor, which actually won the equivalent Emmy back in the fall. The Studio stayed strong in comedy, with Eric Kissack ... hollywoodreporter.com