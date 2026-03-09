Wanda Nara Spalletti ha condiviso una foto insieme a Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, che si trova a Milano dopo aver concesso due giorni di riposo alla squadra. Nell’immagine si legge la didascalia «Che piacere rivederti mister», lasciando intendere un momento di incontro tra i due. La foto ha fatto il giro dei social, suscitando molte reazioni tra i follower.

Calciomercato Milan: il Parma bussa alla porta! Vuole strappare il gioiellino ai rossoneri, l’indiscrezione non lascia dubbi Calciomercato Juve: spunta il nome di Spence del Tottenham per rinforzare le fasce in estate. Chi è e qual è la situazione Calciomercato Juventus: avviati i dialoghi per il rinnovo di Thuram. Ultimissime novità sul futuro del centrocampista David Juve, aria d’addio in estate? Il retroscena sul malumore del canadese: c’è già un club alla finestra! Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da Alisson Santos a Elmas passando per Gilmour: e il club pensa ai loro riscatti! Wanda Nara Spalletti, FOTO che sa di riappacificazione? «Che piacere rivederti mister». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Wanda Nara Spalletti, FOTO che sa di riappacificazione? «Che piacere rivederti mister». La ricostruzione

Articoli correlati

Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister» – FOTOdi Redazione JuventusNews24Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister».

Wanda Nara all'attacco di Icardi: "È stato l'alcol o è quello che pensi davvero?"Il nuovo capitolo della soap opera tra i futuri ex coniugi Wanda Nara e Mauro Icardi si è consumato via social, con un botta e risposta tra X e...

Approfondimenti e contenuti su Wanda Nara Spalletti

Temi più discussi: Tra bilanci, flop, assenza di alternative e speranza Spalletti: perché la Juventus ci riprova con Vlahovic; Stefanini shock a Indian Wells: Minacciata di morte, mi hanno mandato la foto di una pistola; Sei Nazioni, trofeo distrutto e bruciato dalle fiamme dopo un incidente d'auto; Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sposi: nozze da sogno a Montecarlo su una Ferrari da 30 milioni.

Wanda Nara posta Spalletti, scatto a sorpresa dopo la bufera Icardi: Che piacere rivederti, misterWanda Nara ha pubblicato due storie sul proprio profilo Instagram che la ritraggono insieme a Luciano Spalletti, incontrato dopo il derby tra Milan e Inter vinto dai rossoneri grazie alla firma di Est ... tuttosport.com

Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister». I due si sono incontrati a MilanoWanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister». I due si sono incontrati a Milano Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo alla sua Juventus e si trova ... juventusnews24.com

Wanda Nara e il selfie con Spalletti: il messaggio di pace dopo le frizioni per Icardi - facebook.com facebook

"Che piacere rivederti mister". Wanda Nara ritrova il 'nemico' Spalletti ai tempi dell'Inter #wandanara x.com