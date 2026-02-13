Wanda Nara ha scatenato un nuovo scontro con Mauro Icardi, chiedendogli pubblicamente se ciò che pensa davvero o se è influenzato dall’alcol, durante una conversazione condivisa sui social. La discussione tra i due si è infuocata dopo che l’attaccante ha commentato un post di Nara, lasciando intendere tensioni sulla loro relazione. Icardi ha risposto a sua volta via Instagram, criticando la stampa argentina e difendendo la sua futura moglie, China Suarez.

Il nuovo capitolo della soap opera tra i futuri ex coniugi Wanda Nara e Mauro Icardi si è consumato via social, con un botta e risposta tra X e Instagram. A scatenare il tutto è stato un video, circolato online, girato dopo la festa di compleanno di Lucas Torreira, compagno di squadra di Icardi al Galatasaray. Lì, in quelle immagini sfocate, a qualcuno è sembra di vedere Mauro scambiarsi un bacio con una misteriosa ragazza e per una manciata di ore c'è chi ha gridato al tradimento ai danni di China Suarez, da oltre un anno al fianco del calciatore argentino. L'allarme è rientrato poco dopo, ma di fronte a quelle voci Wanda Nara ha deciso di andare all'attacco del padre delle sue due figlie, Francesca e Isabella, svelando di esser stata contattata da Mauro proprio al termine di quella festa di compleanno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wanda Nara all'attacco di Icardi: "È stato l'alcol o è quello che pensi davvero?"

