Wanda Nara all' attacco di Icardi | È stato l' alcol o è quello che pensi davvero?
Wanda Nara ha scatenato un nuovo scontro con Mauro Icardi, chiedendogli pubblicamente se ciò che pensa davvero o se è influenzato dall’alcol, durante una conversazione condivisa sui social. La discussione tra i due si è infuocata dopo che l’attaccante ha commentato un post di Nara, lasciando intendere tensioni sulla loro relazione. Icardi ha risposto a sua volta via Instagram, criticando la stampa argentina e difendendo la sua futura moglie, China Suarez.
Il nuovo capitolo della soap opera tra i futuri ex coniugi Wanda Nara e Mauro Icardi si è consumato via social, con un botta e risposta tra X e Instagram. A scatenare il tutto è stato un video, circolato online, girato dopo la festa di compleanno di Lucas Torreira, compagno di squadra di Icardi al Galatasaray. Lì, in quelle immagini sfocate, a qualcuno è sembra di vedere Mauro scambiarsi un bacio con una misteriosa ragazza e per una manciata di ore c'è chi ha gridato al tradimento ai danni di China Suarez, da oltre un anno al fianco del calciatore argentino. L'allarme è rientrato poco dopo, ma di fronte a quelle voci Wanda Nara ha deciso di andare all'attacco del padre delle sue due figlie, Francesca e Isabella, svelando di esser stata contattata da Mauro proprio al termine di quella festa di compleanno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su wanda nara
Wanda Nara: “Mauro Icardi ha un debito enorme che continua a aumentare. Sto pagando tutto da sola”
Wanda Nara ha riacceso le polemiche sulla separazione con Mauro Icardi.
Wanda Nara: "Così ho conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi"
Durante l'ultima puntata di MasterChef Celebrity, Wanda Nara ha condiviso con sincerità la sua esperienza, rivelando come abbia conquistato Maxi Lopez e Mauro Icardi.
WANDA NARA VS. MAURO ICARDI: toda la verdad
Ultime notizie su wanda nara
Icardi, attacco feroce a Wanda Nara: Falsa e ossessionata, le pesanti accuse mosse da Mauro all’ex moglieIcardi e Wanda Nara, la telenovela infinita. Tra i due lo scontro è totale: l'attaccante del Galatasaray smentisce l'ex moglie e la attacca sui social. sport.virgilio.it
Mauro Icardi attacca Wanda Nara: Bugiarda patologica/ Mi ha rubato sette milioni di euroMauro Icardi contro Wanda Nara, ennesimo capitolo di una storia che ormai non esclude più alcun colpo. L’ex attaccante di Inter e Psg è tornato alla carica contro l’ex moglie, rivelando nuovi ... ilsussidiario.net
Wanda Nara splende - facebook.com facebook
#Spalletti fa chiarezza su Icardi alla #Juve e non risparmia Wanda Nara: "Goleador fantastico ma..." x.com