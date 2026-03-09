Wanda Nara è stata fotografata insieme a Spalletti dopo alcuni attriti legati a Icardi. La scena si è svolta in un contesto pubblico, dove i due si sono salutati cordialmente. La foto mostra un momento di confronto tra l’agente e il tecnico, al termine di una situazione che aveva suscitato attenzione. La scena è stata documentata da fotografi presenti sul posto.

Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister». I due si sono incontrati a Milano. Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo alla sua Juventus e si trova in questo momento a Milano. E lì che ha incontrato Wanda Nara, ex moglie ed ex agente di Mauro Icardi, allenato dal tecnico ai tempi dell'Inter. La show girl argentina ha postato un selfie su Instagram insieme al tecnico bianconero: « Che piacere rivederti mister », ha scritto. Rapporti quindi distesi dopo che, in passato, i due erano stati parti contrapposte. Come aveva raccontano Luciano nella sua autobiografia: « Mi resi conto che la debolezza del nostro capitano (Icardi ndr) si chiamava Wanda e rischiava di portare a fondo tutto il gruppo.

© Juventusnews24.com - Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister» – FOTO

