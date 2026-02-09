la vuelle torna di nuovo solitaria in vetta una domenica da risarcimento danni

La Vuelle torna in testa da sola, approfittando di una domenica che sembra un vero e proprio risarcimento. La 26ª giornata si chiude con tutte le favorite che cadono, lasciando spazio ai biancorossi, che ora si trovano in cima alla classifica senza rivali. Una giornata da ricordare, con molte sorprese e poche certezze, in un campionato che continua a sorprendere.

E’ sembrata quasi un ’risarcimento danni’ questa 26ª giornata appena andata agli archivi. Una domenica quasi magica, in cui sono cadute tutte le squadre che in qualche modo erano state favorite dalla cancellazione di Bergamo, sparita dai radar in 24 ore. Con Brindisi al palo a scontare il turno di riposo, che toccherà a tutte quelle che non avevano ancora incontrato i lombardi nel girone di ritorno, sabato sera è caduta Cividale sul non irresistibile parquet dell’Urania Milano. Poi, ieri pomeriggio, l’inaspettato ko casalingo di Rimini contro Avellino, con Dell’Agnello figlio (20 punti, top scorer degli irpini) a dare un dispiacere a papà Sandro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

