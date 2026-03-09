Vtmnts Blazer Tonal | stile tailoring per la strada

Il Vtmnts Blazer Tonal è un capo di abbigliamento che unisce lo stile tailoring alla praticità della strada. È stato presentato come una giacca versatile, pensata per essere indossata in diverse occasioni. Il design si distingue per le tonalità uniformi e i dettagli curati, rendendolo un esempio di come la moda urbana possa integrarsi con elementi più classici. La giacca è disponibile in vari colori e taglie.

Il blazer Vtmnts 'Tonal Double Breasted Tailored' rappresenta un caso di studio affascinante su come il brand riesce a fondere la tradizione sartoriale con l'anima urbana. Il tessuto scelto è una lana a righe, un classico della moda maschile che qui viene riproposto con una sensibilità contemporanea. La scelta del "tonal", ovvero toni simili tra loro, conferisce al capo una profondità visiva senza l'eccesso cromatico delle righe tradizionali ad alto contrasto.