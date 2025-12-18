VPA Serie A | Fasano che regalo di Natale Crema e Helios restano in scia ora spazio al mercato
Il Natale porta sorprese in VPA Serie A: Fasano si conferma leader, mentre Crema e Helios continuano la corsa. Con il round 17 alle spalle, analisi approfondite e focus sui protagonisti e le strategie di mercato di gennaio, questa stagione si conferma ricca di emozioni e colpi di scena.
VPA Serie A Round 17: Fasano chiude il 2025 in vetta, Crema e Helios inseguono. Analisi completa, protagonisti e mercato di gennaio. La VPA Serie A chiude il 2025 con una giornata dal peso specifico enorme. La 17ª giornata ha definito i rapporti di forza prima della sosta natalizia, regalando gol, scossoni e una classifica cortissima nelle prime posizioni. Con il campionato che riprenderà l’8 gennaio, l’attenzione si sposta ora dal campo al mercato, in una Serie A dove il concetto è chiarissimo: niente playoff, lo scudetto passa solo dai punti. Il verdetto del campo: Fasano davanti a tutti. L’U. 🔗 Leggi su Esports247.it
