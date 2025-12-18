VPA Serie A | Fasano che regalo di Natale Crema e Helios restano in scia ora spazio al mercato

Il Natale porta sorprese in VPA Serie A: Fasano si conferma leader, mentre Crema e Helios continuano la corsa. Con il round 17 alle spalle, analisi approfondite e focus sui protagonisti e le strategie di mercato di gennaio, questa stagione si conferma ricca di emozioni e colpi di scena.

