VPA Serie A Round 22 | il Crema comanda ma il volto della giornata è Amedeo re dei bomber

Nel ventiduesimo turno della VPA Serie A, il Crema mantiene la leadership, confermando la propria solidità in classifica. Tuttavia, l’attenzione si rivolge a Amedeo, che si distingue come il miglior realizzatore della giornata. Un momento di riflessione sulla stagione, che vede protagonisti sia la squadra di vertice sia il talento individuale che contribuisce a rendere il campionato interessante e competitivo.

VPA Serie A Round 22: il Crema resta in testa, ma la scena è tutta per Amedeo, capocannoniere assoluto. Analisi, risultati e scenari aperti. La VPA Serie A entra nel tratto più delicato della stagione e la 22ª giornata conferma una doppia verità: da una parte un campionato che inizia a prendere una fisionomia chiara ai vertici, dall’altra un torneo che continua a essere condizionato da rinvii, tavolini e gestione del calendario. In mezzo, però, c’è un nome che catalizza tutto: Amedeo10Stabiese. Amedeo10Stabiese, una stagione fuori scala. A questo punto non è più solo una grande annata: è una stagione dominante. 🔗 Leggi su Esports247.it

