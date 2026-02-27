Regione Campania voucher nuovi nati secondogeniti 2026 come attivare il contributo da 600 euro

In Campania, è possibile richiedere un voucher da 600 euro destinato ai secondogeniti nati nel 2026. La misura permette alle famiglie di ottenere un contributo per l'acquisto di beni e servizi utili al neonato. La procedura di attivazione è semplice e coinvolge alcuni passaggi specifici, rivolti a supportare le spese legate alla crescita del bambino.

Voucher nuovi nati secondogeniti Campania 2026 spendibile per l'acquisto di beni e servizi per il neonato. Sostegno alla genitorialità: è possibile attivare il voucher per i secondogeniti nati nel 2026. Sul portale del cittadino Sinfonia, nella sezione "voucher nuovi nati secondogeniti", è possibile attivare l'assegno. Bonus spopolamento Sardegna 2026: incentivo di 600 euro al mese in arrivo per i nuovi nati. La Regione Sardegna prosegue la sua lotta contro il declino demografico attraverso il bonus spopolamento 2026, la misura economica strutturale. Campania, voucher da 600 euro per i nuovi nati dal secondo figlio: come ottenerlo. Regione Campania, voucher nuovi nati secondogeniti 2026, come attivare il contributo da 600 euro. Secondogeniti nati nel 2026, disponibile il voucher da 600 euro della Regione. Campania, bonus di 600 euro per i secondogeniti nati nel 2026. Voucher per l'erogazione dell'assegno unico per i nuovi nati secondogeniti 28/03/2024 - Si avvisano le destinatarie della misura Voucher per l'erogazione dell'assegno unico per i nuovi nati secondogeniti che con decreto dirigenziale n. 71 del 28/03/2025, di prossima. Genitorialità in Campania: attivazione voucher secondogeniti nati 2026. Voucher di 600 euro spendibile per l'acquisto di beni e servizi per il neonato. Sul portale del cittadino Sinfonia, nella sezione 'voucher nuovi nati secondogeniti', è possibile attivare l'assegno.