Torino sta già pensando alle prossime Olimpiadi invernali

Torino si prepara a partecipare alle prossime Olimpiadi invernali del 2030, che si svolgeranno sulle Alpi francesi. La città ha già iniziato a muoversi per ospitare alcune competizioni, anche se la concorrenza non manca. Non ci sono ancora decisioni ufficiali, ma l’amministrazione sembra intenzionata a fare la sua proposta. Intanto, i cittadini seguono con attenzione gli sviluppi e sperano in un’occasione di rilancio per il territorio.

Le Olimpiadi di Milano Cortina cominceranno venerdì 6 febbraio, ma i preparativi per le prossime Olimpiadi invernali, che si svolgeranno nel 2030 sulle Alpi francesi, sono già iniziati da tempo. Il comune di Torino si è attivato quasi due anni fa, offrendosi di ospitare le gare di pattinaggio di velocità nel palazzetto dell’Oval Lingotto, all’interno di un complesso polifunzionale della città. Dopo alcune dichiarazioni ufficiali, la partecipazione di Torino era sembrata praticamente certa. Pochi mesi fa, però, la città di Heerenveen, nei Paesi Bassi (dove il pattinaggio è sport nazionale), ha messo a disposizione una struttura più moderna e capiente; Torino comunque continua a sperare di essere scelta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

