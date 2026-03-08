Caro benzina Meloni accelera contro gli aumenti e ascolta Schlein

Il governo ha deciso di intervenire sul problema dei prezzi della benzina, concentrandosi sulle esigenze di famiglie e imprese in un periodo di instabilità internazionale. La premier ha annunciato misure immediate per contenere gli aumenti, ascoltando anche le richieste di alcune forze politiche. L’obiettivo è di ridurre gli effetti delle variazioni dei costi dei carburanti sui cittadini e sul settore economico.

L'esecutivo si mobilita per mitigare i prezzi. Il ministro Giorgetti al lavoro per trovare le risorse. Ma lo sfascio Superbonus pesa sui conti pubblici Il governo accelera sul fronte del caro carburanti e conferma l'attenzione verso famiglie e imprese in una fase internazionale complicata. A fare il punto è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un videomessaggio ieri ha spiegato come l'esecutivo sia già al lavoro per contenere gli effetti della crisi energetica e delle tensioni geopoltiche. La premier ha chiarito che Palazzo Chigi sta monitorando con attenzione l'andamento dei prezzi e valutando gli strumenti più efficaci per intervenire.