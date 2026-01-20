Von der Leyen a Davos | Costruire indipendenza Europa vecchio ordine non tornerà

Durante il vertice di Davos, Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza di rafforzare l’indipendenza europea di fronte agli attuali shock geopolitici. La presidente della Commissione europea ha evidenziato come il nuovo contesto rappresenti un’opportunità per andare oltre il vecchio ordine internazionale, promuovendo una maggiore autonomia e resilienza per l’Europa. Un messaggio volto a rafforzare la coesione e l’indipendenza del nostro continente nel panorama globale.

(Adnkronos) – Gli "shock geopolitici" che segnano il mondo di oggi sono una "opportunità" da cogliere, per costruire "l'indipendenza europea". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. "Gli shock geopolitici possono, e devono, rappresentare un'opportunità per l'Europa – afferma von der Leyen –.

