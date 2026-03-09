Un attacco con un drone iraniano ha colpito stamattina Sintra, nel Bahrein, ferendo 32 civili. Nel frattempo, a Teheran si svolgono proteste legate a Mojtaba, la guida suprema. La presidente della Commissione europea ha commentato che le regole mondiali sono state cambiate. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione crescente nella regione.

WASHINGTON – Un attacco con un drone iraniano all’alba di stamani, 9 marzo 2026, ha ferito 32 civili a Sintra, in Bahrein. Quattro di loro sono in gravi condizioni, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, dalla Bahrain News Agency e Afp. “L’attacco condotto da un drone iraniano contro la regione di Sitra ha ferito 32 civili, che vengono curati secondo i protocolli medici stabiliti. Tra loro ci sono quattro casi gravi, tra cui bambini che hanno richiesto un intervento chirurgico”, ha scritto il Ministero. Una ragazza di 17 anni ha riportato gravi ferite alla testa e agli occhi, e due bambini, di 7 e 8 anni, hanno riportato gravi lesioni agli arti inferiori, ha affermato il Ministero, aggiungendo che il più piccolo dei feriti aveva due mesi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra: drone iraniano sul Bahrein, 32 feriti. A Teheran proteste per Mojtaba Guida suprema. Von der Leyen: “Regole mondiali cambiate”

