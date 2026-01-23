Decine di volontari a ripulire il polmone del comprensorio

Nel cuore del comprensorio del Cuoio, i boschi delle Cerbaie rappresentano un importante patrimonio naturale. Recentemente, decine di volontari hanno partecipato all’iniziativa

SANTA CROCE Anche i boschi delle Cerbaie – il "polmone verde" del comprensorio del Cuoio – che si estendono tra i Comuni di Santa Croce, Castelfranco, Fucecchio e Santa Maria a Monte, sono stati tra i siti coinvolti nell’iniziativa "Una terra che respira" organizzata da Plastic Free e sostenuta da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula e in collaborazione con Cesvi. Il progetto ha coinvolto più di 11.000 volontari in 300 comuni italiani in attività di pulizia ambientale, "contribuendo a rafforzare la sensibilizzazione sul contrasto e sulla riduzione dell’inquinamento da plastica". L’iniziativa, selezionata dalla filiale digitale della divisione Banca dei Territori, è stata resa possibile attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo che ha raccolto oltre 100. 🔗 Leggi su Lanazione.it

