Sicilia Plemmirio ripulito dopo la tempesta | volontari raccolgono 20 sacchi di rifiuti tra vetro e plastica

Sabato 7 febbraio, volontari e pescatori si sono messi in azione al Faro di Capo Murro di Porco, nel Plemmirio. In poche ore, hanno raccolto circa venti sacchi di rifiuti, tra vetro e plastica, abbandonati in acqua e sulla spiaggia. L’iniziativa mira a mantenere pulita l’area marina protetta e a sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente.

Un'iniziativa di pulizia ambientale al Faro di Capo Murro di Porco, nel cuore dell'area marina protetta del Plemmirio, ha visto la raccolta di circa venti sacchi di rifiuti, tra vetro e plastica, sabato 7 febbraio. L'evento, parte della Green Challenge ideata dall'attivista siracusano Sebastian Colnaghi, sottolinea l'urgenza di tutelare il litorale e sensibilizzare sul problema dei rifiuti nel mare, soprattutto dopo eventi meteorologici estremi come il ciclone Harry che ha recentemente colpito la Sicilia. Il Plemmirio, gioiello del litorale siciliano, si è risvegliato sabato con un'immagine purtroppo fin troppo familiare: quella di un paesaggio deturpato dai rifiuti.

