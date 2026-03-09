Volley una super Consar batte Siena | e conquista già un posto nei playoff

La Consar Ravenna ha battuto 3-1 l’Emma Villas Codyeco Lupi al Pala De Andrè, portando a casa la vittoria e ottenendo matematicamente un posto nei playoff con quattro turni di anticipo. La squadra ha dimostrato determinazione contro un avversario che, nonostante le difficoltà, ha mostrato carattere sul campo. La partita si è conclusa con il successo della Consar, che si conferma tra le più forti del campionato.

Con una prova di qualità, la squadra ravennate vince la nona gara al De Andrè e raggiunge con anticipo l’obiettivo della post season, aumentando il vantaggio sulla quinta in classifica La Consar Ravenna fa valere la legge del Pala De Andrè, batte 3-1 l’Emma Villas Codyeco Lupi, apparsa in difficoltà ma comunque con grande carattere, e con quattro turni d’anticipo conquista matematicamente i playoff, coronando così uno degli obiettivi di questa annata. Guidata dalla lucida regia di Russo, mvp del match e autore del punto finale, e con Dimitrov e Valchinov, 16 punti a testa, a spartirsi azioni vincenti in attacco e a muro, la formazione ravennate gioca ad alto livello i primi due set, concede qualcosa di troppo nel terzo e poi regge la pressione ospite nel quarto chiudendo al terzo match ball. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

