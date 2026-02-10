Consar La volata playoff è già iniziata

La corsa ai playoff per il Consar Ravenna è partita in anticipo. La squadra ha appena vinto contro Cantù, e sorprendentemente il premio di miglior giocatore è andato a Filippo Bartolucci, il centrale. È una scelta inusuale, ma il suo rendimento ha spinto la squadra verso la vittoria e ha attirato l’attenzione di tutti. La stagione entra nel vivo e già si vedono segnali di una lotta serrata.

Insolitamente il premio di miglior giocatore, o per dirla alla moda anglosassone, Most Valuable Player, della gara tra Consar Ravenna e Campi Reali Cantù è andato ad un centrale, Filippo Bartolucci. Che il muro e il primo tempo siano le sue armi è noto e risaputo: in tutta la stagione soltanto una volta ha concluso la partita senza neppure un muro-punto, tuttavia 6 in una partita sola è il suo record in questo 2025-26. In ogni caso 14 punti e, soprattutto, il 58 per cento di positività in attacco ne hanno fatto il miglior giocatore della sfida contro i lombardi. "Certo è una rarità per un centrale essere mvp – dice il 22enne marchigiano – ma sono felice di questo riconoscimento, però devo dire che il merito è sicuramente dei miei compagni che hanno fatto un grandissimo lavoro in battuta per permettermi di mettere a segno quei muri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Consar La volata playoff è già iniziata Approfondimenti su Consar La Ravenna Volley A2. La Consar non cerca alibi. E venerdì può già riscattarsi Nel campionato di Volley A2, la Consar si prepara alla sfida di venerdì senza cercare alibi. Rowe sfida il Napoli: «Not yet». La Supercoppa è già iniziata Jonathan Rowe si presenta a Riyadh con un atteggiamento rilassato, sorride e scherza, lasciando trasparire la sua serenità in vista della sfida contro il Napoli. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Consar La Ravenna Volley: Consar, contro Cantù un rischio testacoda da evitareArchiviata la semifinale di Coppa Italia, dove Pineto l’ha costretta a fermarsi nonostante la bella partita giocata, la Consar Ravenna torna a calarsi nel clima del campionato: una volata di nove gior ... ravennawebtv.it Il freno a mano della Consar è la battuta. Valentini: Troppo poco un solo aceIl tecnico analizza le ragioni della sconfitta di Coppa a Pineto: Periodo in cui il servizio produce poco. Domenica arriva Cantù ... ilrestodelcarlino.it Il muro della Consar respinge Cantù e al Pala De Andrè finisce 3-1 Con una prestazione sontuosa a muro (19 vincenti), la squadra di Valentini, efficace anche in battuta (9 ace), stronca le velleità dei brianzoli, ultimi e a caccia di punti, e centra la 12esima vittor facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.