Volley una Consar brillante batte Sorrento e mantiene il terzo posto

La Consar ha vinto la partita contro la Romeo Sorrento con prestazione solida, evitando errori in attacco e giocando con equilibrio. La squadra ha così mantenuto il terzo posto in classifica, recuperando dalla sconfitta precedente contro Lagonegro, prima della pausa. La gara si è conclusa con una vittoria netta e senza intoppi.

Goi e compagni iniziano bene la volata finale verso i playoff imponendosi in poco più di un’ora sulla tenace e mai doma squadra campana Con una partita lineare, lucida e caratterizzata da pochissimi errori in attacco, la Consar si sbarazza della Romeo Sorrento e riscatta la sconfitta in casa di Lagonegro nell’ultimo match prima della sosta. Il 3-0 maturato al Pala De Andrè contro una squadra campana tenace e irriducibile permette a Goi e compagni di mantenere il terzo posto e di rosicchiare due punti all’Abba Pineto, riavvicinandosi alla seconda piazza. La Consar legittima la sua vittoria al servizio (con 6 ace) e a muro (8-2 il computo totale) mentre in attacco Zlatanov, con 16 punti, varca ampiamente quota 300 in regular season. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

