Nel campionato di volley di serie B, il Gruppo Lupi e la Codyeco Lupi hanno ottenuto vittorie per 3-1 contro Invicta Grosseto e Arno Toscana Garden, rispettivamente, entrambe tra le mura di casa. Con questi risultati, il Gruppo Lupi conquista il secondo posto in classifica. La Codyeco Lupi si aggiudica così il derby con l’Arno Toscana Garden.

Vincono entrambe per 3-1 le squadre di Pontedera e Santa Croce in B. Il Gruppo Lupi e la Codyeco Lupi hanno superato, tra le mura amiche, l’ Invicta Grosseto e l’ Arno Toscana Garden. Al PalaMatteoli i biancocelesti di Bulleri hanno incamerato l’ennesimo successo interno, con i seguenti parziali: 25-22; 25-23; 23-25; 25-18. Pontedera ha così agganciato al secondo posto (39 punti) i viterbesi del Civita Castellana, confermandosi squadra di alta classifica, finora imbattuta nel fortino di casa, dove riesce ad esprimersi al meglio. La gara è stata dura e un po’ nervosa, contro un avversario tradizionale, che ha giocato senza assilli di classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B. Il Gruppo Lupi aggancia il secondo posto. E la Codyeco Lupi vince il derby con l’Arno

