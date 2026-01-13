VolleY SERIE B Un inizio di anno nerissimo per Gruppo Lupi Arno Toscana Garden e Codyeco Lupi

Il inizio di stagione non sorride alle squadre della nostra zona in VolleY Serie B. Gruppo Lupi, Arno Toscana Garden e Codyeco Lupi hanno incontrato difficoltà, raccogliendo un solo punto su nove disponibili, con sconfitte per Pontedera, Castelfranco e Santa Croce. Un avvio che richiede attenzione e impegno per migliorare i risultati nelle prossime gare.

Parte male il 2026 per le tre squadre della nostra zona. Escono sconfitte le formazioni di Pontedera, Castelfranco e Santa Croce, raccogliendo un solo punto su nove a disposizione. Il Gruppo Lupi di Pontedera segna il passo a Camaiore, cedendo per 3-0 ai bianconeri del bomber Paoletti. Questi i parziali in favore dei versiliesi: 25-22; 25-13; 25-22. La capolista Tuscania (29 punti) è ora inseguita – a quota 24 – da un terzetto composto da: Civita Castellana, Camaiore e Pontedera. Il Gruppo Lupi non ha saputo ripetere la gagliarda prova di fine anno ad Assisi, uscendo con un pesante passivo esterno, come già in altre occasioni.

