VollEY SERIE B Occasione d’oro per il Gruppo Lupi Codyeco dura prova

Dopo la lunga pausa invernale, il campionato di Serie B torna a scaldare i campi. Oggi scendono in campo i team di Pontedera, Santacroce e Castelfranco, pronti a riprendere la corsa e a mettere in gioco le loro ambizioni. La sfida tra Codyeco e gli altri avrà sicuramente il suo fascino, anche se si preannuncia una prova dura per i santacrocesi.

Riprende, dopo la seconda e lunga sosta invernale, il campionato di B. Oggi tornano in campo i pontederesi del Gruppo Lupi (nella foto Pozza), i santacrocesi della Codyeco Lupi ed i castelfranchesi dell' Arno Toscana Garden. Una sola tra queste compagini ha, sulla carta, ha un impegno abbordabile. Infatti, al PalaMatteoli di Pontedera (ore 18 con ingresso libero), i biancocelesti ospiteranno l' Arezzo, formazione in lotta per la salvezza. Pontederesi quarti, decisi a ripetere quanto di buono proposto nel girone d'andata. Rispetto alla prima giornata sarà un Arezzo ben diverso, molto migliorato e completato da nuovi innesti, come Dal Monte.

