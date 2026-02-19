Serie B Nazionale Loreto lotta ma cede a Piombino

Nel match di Serie B Nazionale, Loreto ha tentato di resistere ma ha perso contro Piombino. La squadra di casa ha combattuto fino all’ultimo minuto, con Raivio che ha segnato 13 punti e Fabiani che ha contribuito con 11. Piombino, invece, ha mantenuto il vantaggio grazie a una difesa solida e a canestri cruciali di Ammannato e Ferraresi. Alla fine, Loreto ha concluso con 73 punti, mentre Piombino ha totalizzato 66. La sfida si è svolta davanti a un pubblico numeroso nel palazzetto locale.

73 LORETO 66 SOLBAT GOLFO: Giunta 8, Ammannato 6, Campori 5, Raivio 13, Ianuále 12, Forti 6, Ferraresi 9, Menconi 3, Fabiani 11, Pipitone 0. LORETO BASKET PESARO: Sgarzini 8, Delfino 5, Tognacci 7, Aglio 0, Pillastrini 7, Graziani 10, Lomtazde 2, Valentini 13, Morandotti 11, Terenzi 3. E' mancato davvero poco per il colpaccio. La Consultinvest Loreto Pesaro resta sempre aggrappata al match, ma non basta. L'avvio è equilibrato, il primo quarto si chiude 28-16. Nel secondo periodo il Loreto prova a cambiare ritmo: Sgarzini alza l'intensità difensiva e Lomtazde produce buoni spunti offensivi, riportando i marchigiani a -9.