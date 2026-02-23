Volley Olimpia Teodora torna al successo contro San Giorgio Piacentino e rimane in vetta alla classifica

L'Olimpia Teodora ha vinto contro San Giorgio Piacentino a causa di una prestazione solida, nonostante alcune sfortunate battute d'arresto. La squadra ha dominato il match, portando a casa un netto 3-0 davanti ai propri tifosi al PalaCosta. La vittoria permette all’Olimpia di mantenere il primo posto in classifica. I giocatori hanno mostrato determinazione e ritmo, pronti a continuare questa serie positiva.