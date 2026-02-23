Volley Olimpia Teodora torna al successo contro San Giorgio Piacentino e rimane in vetta alla classifica
L'Olimpia Teodora ha vinto contro San Giorgio Piacentino a causa di una prestazione solida, nonostante alcune sfortunate battute d'arresto. La squadra ha dominato il match, portando a casa un netto 3-0 davanti ai propri tifosi al PalaCosta. La vittoria permette all’Olimpia di mantenere il primo posto in classifica. I giocatori hanno mostrato determinazione e ritmo, pronti a continuare questa serie positiva.
Deve lottare anche contro la sfortuna l’Olimpia Teodora che, dopo lo stop di Modena, torna al successo battendo nettamente per 3-0 al PalaCosta la Pallavolo San Giorgio Piacentino. Le ‘leonesse’ dominano la gara nonostante una formazione di emergenza con solo una centrale di ruolo a disposizione. Grazie alla contemporanea sconfitta di Valdarno, Ravenna, sempre in vetta alla classifica del Girone B di Serie B1, torna a +4 sul secondo posto, occupato da Ripalta, prossima avversaria delle giallorosse. L’importante sfida è in programma per sabato 28 febbraio, alle ore 20.30, alla Palestra comunale di Ripalta Cremasca. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il ruggito delle leonesse nel derby contro Cesena: l'Olimpia Teodora torna al successo
Volley B1 femminile. L'Olimpia Teodora stende Forlì nel derby
