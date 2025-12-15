Volley l’Olimpia Teodora sigla la decima vittoria di fila | battuta anche Campagnola

L’Olimpia Teodora conferma il suo brillante avvio di stagione, conquistando la decima vittoria consecutiva battendo anche Campagnola Emilia in un match combattuto fino al tie break. La squadra continua a dimostrare determinazione e solidità, mantenendo imbattuta la propria serie positiva nel campionato.

Non si arresta il volo dell’Olimpia Teodora che deve lottare fino all’ultimo punto del tie break, ma passa anche a Campagnola Emilia facendo 10 su 10 in campionato. La trasferta nella bassa reggiana era di quelle da bollino rosso perché le giallonere di casa sono una squadra forte che lotterà. Today.it

Decima vittoria su dieci partita in B1 per l'Olimpia Teodora Volley che ora è a +7 dalla quarta in classifica (salgono in A3 direttamente le prime 3 di ogni girone) - facebook.com facebook