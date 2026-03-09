Volley la Rossopomodoro Palermo conquista Crotone

La Rossopomodoro Palermo ha ottenuto una vittoria sul campo del Crotone in una partita di volley. La squadra siciliana ha confermato le aspettative della vigilia, portando a casa i tre punti in un match caratterizzato da una forte pressione da parte di entrambe le formazioni. La sfida si è conclusa con il risultato che favorisce la Rossopomodoro Palermo.

I biancoverdi travolgono i calabresi (3-0) e vedono la salvezza più vicina. Partita dominata, domenica prossima un altro confronto diretto a Lamezia La Rossopomodoro Volo Palermo conferma il pronostico della vigilia e conquista un successo prezioso sul campo del pericolante Crotone. Tre punti fondamentali per mantenere a debita distanza la zona calda della classifica e preparare nel migliore dei modi l’altro scontro diretto di domenica prossima in casa del Raffaele Lamezia. Al Palakro – nella 18a giornata della Serie B maschile di volley - è finita 3-0 per gli ospiti (parziali 25-17, 25-19, 25-20) al termine di una partita che il sestetto di Nicola Ferro ha comandato dall’inizio alla fine, senza mai smarrire la concentrazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

