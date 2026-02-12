Volley Bergamo 1991 rimonta e scatto playoff | 3-1 a Cuneo e 7° posto consolidato

Bergamo conquista la terza vittoria di fila, questa volta in trasferta a Cuneo. Dopo aver perso i primi set, i giocatori sono riusciti a rimontare e a chiudere il match 3-1, consolidando così il settimo posto in classifica. La squadra prosegue nel suo mese di febbraio positivo, avvicinandosi ai playoff con più fiducia.

Terza vittoria consecutiva, di rimonta, e scatto playoff. Il Volley Bergamo 1991 continua nel suo mese di febbraio perfetto e dopo aver battuto Perugia e Monviso con due vittorie da tre punti pieni torna con un successo anche dalla trasferta di Cuneo, con un 3-1 che consolida il settimo posto quando mancano due giornate al termine. Per il secondo di tre match in sette giorni, Cervellin sceglie l’alternanza in posto 4 e schiera Bolzonetti lasciando a riposo Cese Montalvo. Il primo set inizia a testa alta, subito al comando, ma con il finale che non ti aspetti: Bolzonetti, Kipp e Meli ottimizzano i colpi (15 punti in 3) ma Cuneo colma il gap con Diop e si porta sull’uno a zero ai vantaggi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La squadra di Bergamo si prepara ad affrontare la penultima trasferta a Cuneo, un match che potrebbe essere decisivo per la qualificazione ai playoff.

Argomenti discussi: Honda Cuneo Granda Volley cade in casa contro Bergamo; Con il successo per 3-1 su Cuneo, i play-off sono a un passo per il Volley Bergamo 1991; UYBA parte bene ma si spegne: Firenze rimonta e vince 3-1.

