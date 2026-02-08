Poste Italiane proroga il servizio ‘Seguimi’ nelle zone colpite da eventi catastrofici ad Argenta. Fino al 31 dicembre 2026, i cittadini di Campotto e Lavezzola possono continuare a usare gratuitamente questo servizio. La decisione mira a facilitare le persone che vivono in zone ancora segnate dal disastro.

Per agevolare i cittadini delle frazioni di Campotto e Lavezzola ad Argenta, colpiti da eventi catastrofici, Poste Italiane informa che fino al 31 dicembre 2026 è possibile usufruire gratuitamente del servizio ‘Seguimi’. Il servizio permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo ed è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia sia all'estero e può essere prorogato dagli interessati contattando il numero verde 800.003.333. Il servizio è riservato ai residenti delle due sole frazioni. Con questa iniziativa Poste Italiane conferma la propria vicinanza e attenzione alle popolazioni colpite da eventi catastrofici.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Poste Italiane

Poste Italiane prolunga gratuitamente il servizio “Seguimi” per i cittadini di Farindola fino al 31 dicembre 2026.

A Farindola, le Poste continuano a consegnare la posta senza costi aggiuntivi grazie al servizio “Seguimi”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Poste Italiane

Argomenti discussi: Poste Italiane, prorogato il servizio Seguimi gratuito nei comuni colpiti da eventi catastrofici; Prorogato per i cittadini di Farindola il servizio Seguimi gratuito; Prorogato il servizio ‘Seguimi’ di Poste Italiane nelle zone colpite da eventi catastrofici; Anche nell’imolese prorogato il servizio postale gratuito ‘Seguimi’ per le aree colpite da catastrofi ambientali.

Rieti e provincia, residenti colpiti dal sisma 2016: prorogato il servizio Seguimi di PostePer agevolare i cittadini della provincia di Rieti colpiti dagli eventi sismici, Poste Italiane informa che fino al 31 dicembre 2026 è possibile usufruire gratuitamente del servizio Seguimi. Il serviz ... rietinvetrina.it

Prorogato per i cittadini di Farindola il servizio Seguimi gratuitoProrogato per i cittadini di Farindola il servizio Seguimi gratuito come informa Poste Italiane. Nei comuni colpiti da eventi catastrofici esteso fino al 31 dicembre 2026 il servizio per ricevere la ... ilpescara.it

Villasimius, arrivano le prime colonnine di ricarica elettrica targate Poste Italiane x.com

Come Premium Logistics Partner di Milano Cortina 2026, abbiamo portato tutto. Proprio tutto. #PosteItaliane #LogisticaIntegrata #MilanoCortina2026 facebook