In una recente serie, Vladimir si distingue per il modo in cui rompe la quarta parete, un gesto che richiama immediatamente l’iconico esempio di Fleabag. Tuttavia, nonostante questa somiglianza, i due personaggi appartengono a storie e generi diversi. La scena in cui Vladimir si rivolge direttamente agli spettatori evidenzia questa scelta stilistica, che crea un legame diretto tra protagonista e pubblico.

Quando un personaggio in una serie, soprattutto femminile, rompe la quarta parete ciò che viene alla mente è immediatamente Fleabag, anche quando è in uno show nuovo come Vladimir. Non importa che siano passati dieci anni (e sette dalla seconda stagione), la protagonista interpretata da Phoebe Waller-Bridge ha segnato l'immaginario per sempre, riportando la mente ogni volta lì appena vediamo un minimo cenno alla camera o uno sguardo prolungato rivolto da un personaggio verso chi è dall'altra parte dello schermo. Ciò rende Fleabag un costante metro di paragone con cui qualsiasi prodotto successivo deve confrontarsi, proprio come lo show nato dall'adattamento del libro di Julia May Jonas, che si è occupata anche della creazione della serie Netflix che vede come protagonista l'attrice Rachel Weisz.

© Gqitalia.it - Vladimir, come Fleabag, rompe la quarta parete, ma, pur con un'altra cosa in comune, sono serie diverse

