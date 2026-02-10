Cime Tempestose la recensione | il film di Emerald Fennell appaga tutti i sensi ma Catherine e Heathcliff sono un’altra cosa

Questa sera nelle sale arriva la nuova versione di “Cime Tempestose”, il famoso romanzo di Emily Brontë. Il film diretto da Emerald Fennell conquista gli occhi e le orecchie, ma non riesce a catturare la stessa intensità dei personaggi originali, Catherine e Heathcliff. La storia, ambientata tra le brughiere inglesi del XIX secolo, mantiene intatto il suo fascino, anche se alcuni dettagli sembrano meno profondi rispetto al libro. Gli appassionati del classico potrebbero trovare il film un’ottima trasposizione visiva, ma forse manca quella

Era il 1847 quando, sotto lo pseudonimo di Ellis Bell, Emily Brontë pubblicò il suo primo e unico romanzo, Wuthering Heights, tradotto in italiano come Cime Tempestose. Il prossimo 12 febbraio, il capolavoro dell’autrice inglese tornerà a nuova vita grazie alla colossale trasposizione cinematografica firmata da Emerald Fennell ( Killing Eve, Saltburn ). A prestare volto e cuore alla versione adulta di Heathcliff e Catherine, due fra i personaggi più controversi e sfaccettati della letteratura internazionale, sono Jacob Elordi e Margot Robbie; nella loro veste fanciullesca, invece, sono interpretati dal sempre più promettente Owen Cooper ( Adolescence ) e Charlotte Mellington. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La regista Emerald Fennell torna a sorprendere con una nuova interpretazione di

La star Margot Robbie ha raccontato che all'inizio non doveva interpretare Catherine in Cime tempestose.

