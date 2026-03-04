Una visita guidata al Palazzo dei Mutilati a Verona permette di scoprire un edificio poco noto ma profondamente legato alla storia locale del Novecento. Il palazzo, dedicato ai mutilati e agli invalidi di guerra, rappresenta un esempio significativo di architettura e memoria storica della città. L'edificio si trova nel centro di Verona e ospita al suo interno elementi che riflettono le vicende del secolo scorso.

Il palazzo dei Mutilati e degli Invalidi di Guerra è uno dei meno conosciuti ma più intimamente legati alla storia del Novecento veronese. Fu inaugurato nel 1934 lungo il Corso di Porta Nuova, teatro delle esercitazioni ginniche e delle parate di regime. Il progetto, dei fratelli Banterle, si colloca nella corrente detta "stile littorio", la versione più italiana del razionalismo novecentesco, perché trae spunto dall'architettura classica, ma senza fronzoli e con nitore tipicamente marziale.

