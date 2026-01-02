Carpi weekend ' lungo' di aperture per i Musei di Palazzo dei Pio

In occasione della festa dell’Epifania, i Musei di Palazzo dei Pio di Carpi saranno aperti anche domenica 4 gennaio, con orario 10-18. Come ogni prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito. Si tratta di un’opportunità per visitare le collezioni e approfondire la storia locale in un contesto culturale accessibile durante un fine settimana prolungato.

In occasione della festa dell'Epifania, weekend lungo di aperture straordinarie per i Musei di Palazzo dei Pio: domenica 4 gennaio, i Musei saranno normalmente aperti dalle 10 alle 18 ma, come accade ogni prima domenica del mese, l'ingresso sarà gratuito. Lunedì 5 e martedì 6 gennaio è prevista.

