Vis l’arma letale funziona | Juve abbattuta Salvezza già in cassaforte con una tripletta

Nella partita tra Juventus NG e Vis Pesaro, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 3-1, grazie anche a una tripletta di un giocatore. La formazione della Juventus ha schierato Mangiapoco tra i pali, con una linea difensiva composta da Savio, Gil e Brugarello. Durante il secondo tempo, sono entrati Guerra, Anghelè e Oboavwoduo, mentre la Vis Pesaro ha portato in campo Deme come attaccante.

Juventus NG 1 Vis Pesaro 3 JUVENTUS NG (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Gil, Brugarello; Cudrig (1' st Guerra), Macca (29' st Anghelè), Faticanti, Puczka; Licina, Gunduz (24' st Oboavwoduo); Deme. All. Brambilla. A disp. Scaglia S., Fuscaldo, Mulazzi, Owusu, Rizzo, Scaglia F., Van Aarle, Pagnucco, Mazur. VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Di Renzo, Primasso, Barranco (1' st Paganini); Zoia, Berengo, Pucciarelli, Giovannini (13' st Durmush); Machin (13' st Ventre), Di Paola (39' st Mariani); Jallow (13' st Nicastro). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Piras, Bastianelli, Cataudella, Martinelli, Podrini, Chudy, Lari. Arbitro: Gianquinto di Parma. Reti: 6' pt Pucciarelli, 14' pt Di Paola, 34' pt Puczka rig.