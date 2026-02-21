Roma trasforma una scacciacani in arma letale

Un uomo a Roma ha trasformato una scacciacani in arma letale, provocando grande allarme tra i passanti. Quando ha visto una pattuglia, ha accelerato bruscamente, cercando di scappare tra le vie secondarie di via delle Tre Fontane. La scena ha attirato l’attenzione di molti, che hanno assistito alla fuga. Gli agenti hanno immediatamente iniziato le ricerche per fermarlo e chiarire le sue intenzioni. La polizia sta indagando sui motivi di questo comportamento improvviso.

Ha improvvisamente accelerato non appena ha incrociato una pattuglia, nel tentativo di dileguarsi tra le strade secondarie di via delle Tre Fontane. Tuttavia, questa manovra repentina ha sortito l’effetto contrario, attirando l’attenzione dei militari. L’uomo, un 51enne al volante di un’autovettura, è stato raggiunto e fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma al termine di un breve inseguimento. Durante le procedure di identificazione, il suo evidente nervosismo ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di effettuare una perquisizione personale. Occultata tra gli indumenti, i militari hanno scoperto una pistola scacciacani accuratamente modificata nella canna e nei meccanismi interni, trasformata di fatto in un’arma comune da sparo, perfettamente funzionante e letale. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: È la difesa la vera arma letale dell’Una Hotels Leggi anche: Juve Udinese, Marco Baridon a caldissimo: «Miglior partita di David da quando è a Torino. Zhegrova sarà un’arma letale» – VIDEO Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. TORNA IL FESTIVAL DELL'ORIENTE DI ROMA! Preparatevi a vivere la magia della più grande fiera al mondo dedicata all’Oriente! Per due weekend consecutivi, Fiera Roma si trasforma in un ponte sospeso tra sogno e realtà. QUANDO: 1 Weekend - facebook.com facebook