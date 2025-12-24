Castelvetro inserito tra i borghi più belli d’Italia

Castelvetro di Modena è stato inserito tra i 382 Borghi più belli d’Italia dall’associazione omonima, fondata nel 2002 per valorizzare i piccoli centri che, grazie alla loro posizione periferica, hanno preservato intatta la loro bellezza. Questa riconoscimento evidenzia l’importanza di tutela e promozione di un patrimonio storico e culturale unico, contribuendo a valorizzare il territorio e le sue tradizioni.

Ora c'è anche Castelvetro di Modena tra i 382 "Borghi più belli d'Italia", riconosciuti dall'omonima associazione nata nel 2002 con l'obiettivo, appunto, "di valorizzare e promuovere i piccoli centri che, forse grazie alla posizione periferica, hanno saputo proteggere e conservare la loro bellezza". La notizia è stata ufficializzata ieri dallo stesso primo cittadino, Federico Poppi, che non nasconde ovviamente la soddisfazione per il traguardo raggiunto dal suo comune, già da anni "Bandiera Arancione" del Touring Club italiano. "È una notizia meravigliosa: l'ingresso di Castelvetro tra I Borghi più belli d'Italia - dice il primo cittadino- e rappresenta per la nostra comunità un traguardo di grande prestigio.

