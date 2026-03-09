Violenza in famiglia | tre madri aggredite dai figli nel Napoletano

Nella zona di Napoli, tre donne sono state vittime di aggressioni da parte dei propri figli. Le madri sono state colpite con una spranga e un coltello durante episodi di violenza domestica. Le autorità stanno indagando sugli eventi, mentre le donne hanno riportato ferite di diversa entità. La situazione ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Violenza tra le mura domestiche a Napoli: tre madri aggredite dai figli a colpi di spranga e coltello. Intervengono i Carabinieri, scattano arresti e denunce. La violenza domestica continua a segnare le cronache locali con una preoccupante escalation di episodi che vedono coinvolti giovani e adulti contro i propri genitori. Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri sono dovuti intervenire in tre diverse località della provincia di Napoli per arginare situazioni di estremo pericolo. In tutti i casi, il bersaglio della furia sono state madri indifese, costrette a barricarsi in casa o a subire aggressioni fisiche per motivi che spaziano dai disturbi comportamentali alle pretese di denaro. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Violenza in famiglia: tre madri aggredite dai figli nel Napoletano Articoli correlati Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figliAGI - Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila... Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figli. Meloni: "...AGI - Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila... Contenuti utili per approfondire Violenza in famiglia tre madri... Temi più discussi: Scalea, condanna per maltrattamenti in famiglia: tre anni di reclusione. La Ginestra al fianco della vittima; Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti); Tre anni di maltrattamenti ed estorsioni alla madre anziana: 48enne allontanato da casa e donna in ospedale; Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti) un’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini in altra struttura e l’allontanamento della stessa madre, Catherine Bir. Violenze in famiglia, tre arresti in provincia di CasertaI maltrattamenti andavano avanti da un anno a Marcianise, in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un 43enne ritenuto responsabile dell'ennesima aggressione ai danni della compagna. rainews.it Villa di Briano, violenze in famiglia: 3 arresti in poche oreAllarme violenza familiare nel Casertano: tre arresti in poche ore. Il caso più grave a Villa di Briano. Un'escalation di violenza domestica che in poche ore ha richiesto l'intervento delle forze dell ... ilmattino.it #Avellino- "Ti scanno", minaccia di morte la ex ma viene arrestato dalla Polizia ad Avellino. due agenti finiscono in Ospedale #Cronaca #Violenza #TiScanno #Arrestato #Ospedale #Agenti #NanoTV - facebook.com facebook Cristiana Capotondi racconta l'avvocata e il suo impegno contro la violenza sessuale e per i diritti civili. Ed è solo il primo di 4 episodi dedicato a donne che hanno ridisegnato i confini del talento femminile x.com