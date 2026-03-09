Napoli tre aggressioni alle madri | interventi dei carabinieri

A Napoli e nella provincia, nelle ultime ventiquattro ore, sono stati segnalati tre episodi di violenza domestica. In ciascun caso, giovani hanno aggredito o minacciato le proprie madri, spesso in situazioni legate a problemi di dipendenza e richieste di denaro. I carabinieri sono intervenuti in tutte le occasioni per gestire le situazioni.

NAPOLI, 9 MARZO 2026 – Tre episodi di violenza domestica in meno di 24 ore tra Napoli e provincia. In tutti i casi protagonisti giovani che hanno aggredito o minacciato le proprie madri, spesso in contesti legati alla dipendenza e alla richiesta di denaro. Gli interventi sono stati effettuati dai carabinieri in diverse zone del territorio: San Gennaro Vesuviano, Castellammare di Stabia e nel centro di Napoli. Due persone sono state arrestate, mentre un minorenne è stato denunciato. Gli interventi tra Vesuviano e area stabiese. Il primo episodio si è verificato a San Gennaro Vesuviano. Un uomo di 39 anni, tossicodipendente, ha cercato di entrare con forza nell’abitazione della madre 75enne. 🔗 Leggi su Primacampania.it

