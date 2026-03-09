Napoli tre aggressioni alle madri | interventi dei carabinieri

Da primacampania.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli e nella provincia, nelle ultime ventiquattro ore, sono stati segnalati tre episodi di violenza domestica. In ciascun caso, giovani hanno aggredito o minacciato le proprie madri, spesso in situazioni legate a problemi di dipendenza e richieste di denaro. I carabinieri sono intervenuti in tutte le occasioni per gestire le situazioni.

NAPOLI, 9 MARZO 2026 – Tre episodi di violenza domestica in meno di 24 ore tra Napoli e provincia. In tutti i casi protagonisti giovani che hanno aggredito o minacciato le proprie madri, spesso in contesti legati alla dipendenza e alla richiesta di denaro. Gli interventi sono stati effettuati dai carabinieri in diverse zone del territorio: San Gennaro Vesuviano, Castellammare di Stabia e nel centro di Napoli. Due persone sono state arrestate, mentre un minorenne è stato denunciato. Gli interventi tra Vesuviano e area stabiese. Il primo episodio si è verificato a San Gennaro Vesuviano. Un uomo di 39 anni, tossicodipendente, ha cercato di entrare con forza nell’abitazione della madre 75enne. 🔗 Leggi su Primacampania.it

napoli tre aggressioni alle madri interventi dei carabinieri
© Primacampania.it - Napoli, tre aggressioni alle madri: interventi dei carabinieri

Articoli correlati

Napoli: uomini che odiano le madri. 3 storie di violenza, con la dipendenza come motore. gli interventi dei CarabinieriTre episodi in 24 ore nella provincia di Napoli: genitori minacciati e aggrediti dai propri figli, spesso per ottenere denaro destinato alla droga.

Leggi anche: Tre aggressioni al Carnevale di Muggia: ecco gli interventi della polizia

TG7 BasilicataNews. Giù le mani dai Bambini tentativo di rapimento. Danni Maltempo, Calcio Giovanile

Video TG7 BasilicataNews. Giù le mani dai Bambini tentativo di rapimento. Danni Maltempo, Calcio Giovanile

Contenuti e approfondimenti su Napoli tre aggressioni alle madri...

Temi più discussi: Napoli: due aggressioni nella notte, feriti 33enne a Scampia e 19enne a Secondigliano; Rissa al bar con pestaggio: tre arresti; Accoltellato in strada, ferito un ragazzo di 19 anni; Aggredita un'autista dell'AIR, in Campania lo sciopero dei bus.

Tre casi di cronaca nera: aggressioni sessuali, abuso su minore e atti persecutoritre inchieste di cronaca che coinvolgono reati sessuali, abusi su un bambino e persecuzione: dettagli sugli arresti, le indagini e le misure cautelari adottate ... notizie.it

Napoli, donna accoltellata senza motivo su autobus: 39enne rischia il linciaggioUna donna di 32 anni è stata accoltellata a bordo di un autobus Anm della linea C32, nel quartiere Vomero, a Napoli. L’aggressione è avvenuta nella sarata di giovedì 5 marzo e ha provocato ferite al v ... msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.