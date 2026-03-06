Famiglia nel bosco | per i giudici la madre dev' essere allontanata dai tre figli Meloni |

Nel giorno delle perizie sui tre bambini di una famiglia residente in un bosco, i giudici hanno deciso che la madre deve essere allontanata dai figli. La decisione è stata presa dopo le verifiche sul benessere e sulla tutela dei minori. La famiglia vive in condizioni che hanno suscitato preoccupazione tra le autorità competenti, portando alla misura di allontanamento.

AGI - Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un' ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini in altra struttura e l' allontanamento della stessa madre Catherine Birmingham dai figli. Era infatti attesa per oggi la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli, ( Chieti ) ospiti da quattro mesi ormai di una struttura protetta nell'area di Vasto. Famiglia bosco: i test e le ripercussioni sull'attività peritale. Per i tre figli della coppia anglo-australiana una serie di test dalla consulente tecnica d'ufficio nominata dai giudici minorili, la psichiatra Simona Ceccoli. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figli. Meloni: "... Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figliAGI - Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila... Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figli. La Lega c...AGI - Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila... Disposto l'allontanamento dei bimbi dalla famiglia che vive nel bosco - Ore 14 del 21/11/2025 Tutti gli aggiornamenti su Famiglia nel bosco per i giudici la.... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; Famiglia nel bosco, tutto pronto per la perizia psicologica sui bambini; Famiglia nel bosco, l’ipotesi di rientro in Australia e l’offerta di una casa gratis in Italia per i prossimi 12 anni; Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia. Famiglia nel bosco. L'ordinanza del tribunale: Allontanare la madre e separare i bimbiNel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti) un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini in ... msn.com Famiglia nel bosco, il tribunale decide di allontanare la madre dai figli. La Lega attacca: Nordio mandi gli ispettoriIl Tribunale dei Minori dell’Aquila ha disposto l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla struttura protetta di Vasto ... affaritaliani.it Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti) un’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini in altra struttura e l’allontanamento della stessa madre, Catherine Bir - facebook.com facebook La famiglia nel bosco, il tribunale: "Catherine non si fida, è ostile e squalificante. La presenza materna gravemente ostativa", si legge nell'ordinanza dei giudici che hanno deciso di allontanare la madre e separare i bimbi #ANSA x.com