Sant’Antimo violenza domestica durante la cena | 54enne in manette

Durante una cena a Sant’Antimo, un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver aggredito brutalmente la moglie, che aveva inviato richieste di aiuto in modo anonimo. La casa è stata danneggiata e i figli presenti sono rimasti traumatizzati dall’evento. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre l’uomo è stato portato in caserma.

Leggi anche: Violenza domestica e stalking: a Sant'Agata de' Goti la firma del protocollo tra Questura di Benevento, Acli e Cipim Una raccolta di contenuti su Sant Antimo. Sant'Antimo, botte e minacce a cena: moglie trovata ferita tra i mobili distrutti, arrestato 54enneSant'Antimo, botte e minacce a cena: moglie trovata ferita tra i mobili distrutti, carabinieri arrestano un 54enne ... ilgiornalelocale.it Sant'Antimo, la violenza a cena. Carabinieri arrestano 54enneAttimi di terrore in un'abitazione di Sant'Antimo dove un uomo si era rinchiuso in casa con la moglie picchiandola brutalmente. napolivillage.com