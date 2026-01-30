A Pavia, le autorità hanno aumentato di molto gli ammonimenti del questore in tre anni, cercando di proteggere meglio le vittime di violenza di genere. In città, sono state emesse più di tre volte tante misure preventive rispetto al passato, per fermare subito chi minaccia o perseguita, prima che i casi arrivino in tribunale. La misura, chiamata ufficialmente “ammonimento del questore”, si rivolge a chi ha comportamenti violenti o molesti nelle relazioni familiari o di coppia. Si tratta di uno strumento rapido e mirato, che permette di intervenire prima

Pavia, 30 gennaio 2026 – Tecnicamente si chiama “ammonimento del questore per la prevenzione della violenza nell’ambito delle relazioni familiari o affettive” ed è una misura di prevenzione di competenza esclusiva dell’autorità di pubblica sicurezza, che ha lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, diffusione illecita di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito o condotte sintomatiche di violenza domestica una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale. In provincia di Pavia gli ammonimenti per episodi di bullismo, violenza domestica e stalking sono in aumento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza di genere, più tutela per le vittime: a Pavia gli ammonimenti del questore triplicati in tre anni

