Domenica 8 marzo, le strade di Villanova d’Asti hanno visto circa settanta donne partecipare alla corsa e camminata non competitiva

Una settantina di partecipanti ha animato le strade di Villanova d’Asti domenica 8 marzo, trasformando la corsa e camminata non competitiva Just the Woman I Am in un momento di unità per la ricerca medica. L’evento, giunto alla terza edizione nel piccolo comune del Monferrato, si è svolto in parallelo con la tappa torinese che celebra il suo ventitreesimo anno di vita. L’iniziativa, promossa dall’Atletica Mezzaluna insieme al Cus Torino, mira a raccogliere fondi per sostenere lo studio universitario sulla salute femminile e sul cancro. Nonostante alcune imprevisti legati alla segnaletica del percorso, l’atmosfera è stata caratterizzata da entusiasmo e solidarietà, con la presenza di atleti locali e volontari della Croce Rossa e dell’Avis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villanova: 70 donne corrono per la ricerca sul cancro

Articoli correlati

AIRC e la ricerca sul cancro: cosa sapere sui rischi alimentariSpesso sui media compaiono notizie che suscitano allarme riguardo al rischio di tumori associato a determinati alimenti.

Dall'Airc oltre un milione di euro al CRO per la ricerca sul cancroIl 2026 si apre con un importante riconoscimento per la ricerca oncologica friulana: sono otto i progetti del Centro di Riferimento Oncologico di...