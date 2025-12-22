Dall' Airc oltre un milione di euro al CRO per la ricerca sul cancro

Dalla partita del cuore 1,2 milioni al Gaslini e ad Airc - Il ricavato della vendita dei biglietti per assistere alla partita e delle donazioni ricevute dal pubblico da casa saranno destinati all’Istituto Giannina Gaslini e all’Associazione Italiana per la ... quotidianosanita.it

Prevenzione del tumore al seno: Montebello dona all’Andos e riceve un attestato dall’AIRC Una donazione di 3.700 euro a sostegno della prevenzione del tumore al seno e dell’assistenza e cura di chi ne soffre. È la somma consegnata al Comitato Andos - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.