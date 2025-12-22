Dall' Airc oltre un milione di euro al CRO per la ricerca sul cancro

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 si apre con un importante riconoscimento per la ricerca oncologica friulana: sono otto i progetti del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) che saranno sostenuti dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) per un finanziamento complessivo di 1.139.312,50 euro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

