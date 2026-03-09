Al Villaggio Artigiano di Modena ovest sono iniziati lavori di riqualificazione e miglioramento della mobilità nelle vie Biondo e Leoni. L’intervento riguarda interventi di rigenerazione urbana e di sicurezza stradale, con l’obiettivo di rendere più efficienti gli spazi pubblici e migliorare la viabilità nella zona. Le operazioni sono in corso e coinvolgono le arterie principali del quartiere.

Prende il via l’intervento di rigenerazione urbana e nuova mobilità in sicurezza in via Leoni e via Biondo, al Villaggio Artigiano di Modena ovest. I lavori iniziano proprio oggi in via Biondo, a partire dalla rotatoria con via Emilio Po fino a via Rinaldi. Per consentire le attività, saranno operate modifiche alla viabilità: temporanea chiusura o restringimento a seconda della lavorazione e del tratto interessato; sarà comunque sempre consentito l’accesso a residenti e diretti alle attività. Verrà inoltre vietata la sosta, con rimozione, in prossimità e corrispondenza dei lavori. I lavori prevedono la riqualificazione degli spazi pubblici... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori al Villaggio Artigiano . Riqualificazione e nuova moblità nelle vie Biondo e Leoni

