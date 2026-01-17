Fabbriche abbandonate al Villaggio artigiano un quadrante diventato terra di nessuno

Le fabbriche abbandonate nel Villaggio Artigiano di Modena Ovest testimoniano un fenomeno di degrado che si ripete nella periferia nord della città. Negli ultimi decenni, queste aree sono diventate zone di abbandono e degrado, trasformandosi in

Quanto accaduto nella prima periferia nord della città nei decenni scorsi, si sta ripetendo anche in un altro quadrante della città: quello del Villaggio Artigiano di Modena Ovest. Ci riferiamo al progressivo smantellamento delle industrie pesanti, schiacciate dai mutamenti ormai irreversibili dell'economia che oggi alle nostre latitudini vira prepotentemente verso la terzializzazione. Come accaduto nei quartieri Sacca e Crocetta, nell'ultimo decennio anche l'area artigianale compresa tra il Parco Ferrari e la madonnina ha perso i suoi “pesi massimi” Ci riferiamo in particolare alle Fonderie Cooperative di via Zarlati, dismesse nel 2023, alla ex Commerciale Acciai (poi Metall Steel) di via Nobili e alla Saccomandi & Malagoli SpA, che in via Cesare della Chiesa si occupava di commercio di prodotti petroliferi e carburanti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

