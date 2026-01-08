Rimpasto in vista al Comune di Villa San Giovanni con Rizzuto possibile nuovo vicesindaco

Si prospetta un possibile rimpasto nella giunta del Comune di Villa San Giovanni. Secondo fonti vicine all’amministrazione, l’attuale assessore Albino Rizzuto potrebbe essere nominato nuovo vicesindaco, sostituendo l’avvocata Ada Pavone. La decisione, ancora non ufficiale, potrebbe influenzare l’assetto politico locale nei prossimi giorni. Restano da attendere eventuali comunicazioni ufficiali per confermare i cambiamenti previsti.

Indiscrezioni politiche provenienti da Palazzo San Giovanni, ritenute altamente attendibili, segnalano un possibile imminente cambiamento nell'assetto della giunta comunale: l'assegnazione della delega di vicesindaco all'attuale assessore Albino Rizzuto, a discapito dell'avvocata Ada Pavone, che.

