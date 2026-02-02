duplice omicidio di villa pamphili chiesta la perizia psichiatrica per kaufmann

Durante la prima udienza del processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili, l’avvocato di Kaufmann ha chiesto una perizia psichiatrica. Il giudice ha ascoltato la richiesta e deciderà se affidare un esame scientifico per capire se l’imputato, il 47enne statunitense, fosse in grado di sostenere il processo. L’avvocato ha spiegato che Kaufmann non sarebbe in grado di partecipare al procedimento senza questa valutazione. La prossima udienza è attesa per approfondire la questione.

“Il mio assistito non è in grado di sostenere il processo”. Lo ha dichiarato l'avvocato Paolo Foti, legale di Francis Kaufmann, durante la prima udienza del processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili (Roma) che vede imputato il 47enne di nazionalità statunitense. L'uomo, noto anche con l'alias di Rexal Ford, è accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova, 28 anni, e la figlioletta Andromeda, di soli 11 mesi, trovate entrambe senza vita nella storica villa del quartiere Monteverde il 7 giugno del 2025. La richiesta di perizia psichiatrica Durante il suo intervento, l'avvocato Foti ha chiesto ai giudici della Prima Corte d'Assise di Roma, dove si celebra il processo, di disporre una perizia psichiatrica per “valutare la capacità processuale” dell'imputato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

