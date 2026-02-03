La difesa di Francis Ford Kaufmann chiede una perizia psichiatrica per valutare lo stato mentale dell’uomo, accusato di aver ucciso la moglie e la figlia l’estate scorsa a Villa Pamphili. La richiesta arriva mentre il processo si avvicina alla fase decisiva, e la procura insiste sulla responsabilità di Kaufmann. La famiglia delle vittime continua a chiedere giustizia, mentre si attendono le prossime mosse degli avvocati.

La difesa di Francis Ford Kaufmann, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie e la figlia l’estate scorsa a Villa Pamphili, tenta la carta della perizia psichiatrica. Il colpo di scena è arrivato nella prima udienza del processo che vede accusato il cittadino statunitense di duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere. L’uomo è comparso in aula con i capelli rasati e una felpa blu (foto). Dopo essersi dichiarato col nome Rexal Ford, ha seguito l’udienza accanto al suo difensore. Ha parlato a bassa voce, in una sorta di soliloquio, durante il quale ha ripetuto di "essere innocente" e accusando "i testimoni di essere tutti mafiosi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Madre e bimba uccise a Villa Pamphili, la difesa di Kaufmann: "Perizia psichiatrica"

È iniziato il processo a Roma contro Francis Kaufmann, che il 2 febbraio si è presentato in aula per difendersi dall’accusa di aver ucciso la figlia e la compagna.

Oggi a Roma si apre ufficialmente il processo per il duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili.

