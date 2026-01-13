Il candidato sindaco del centrosinistra Costantini sul ritorno al voto | Masci ha fallito dovrebbe dimettersi

Il candidato sindaco del centrosinistra, Costantini, commenta il ritorno al voto dopo l’annullamento delle elezioni in 23 sezioni, deciso dal Consiglio di Stato. Secondo lui, il processo elettorale è stato compromesso, coinvolgendo circa 14mila cittadini. Costantini critica la gestione di Masci, sostenendo che la sua guida abbia fallito e dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, lasciando spazio a una nuova fase democratica.

Candidato centrosinistra Pescara, il sindaco chieda scusa ai cittadini - "Il sindaco Masci dovrebbe chiedere scusa a tutti i pescaresi per non essere riuscito a garantire la regolarità del momento democratico che porta i cittadini a votare". msn.com

Costantini in campagna elettorale: "Il risultato è tutt'altro che scontato" - Il Consiglio di Stato ha espressamente riconosciuto che il percorso argomentativo seguito dai giudici amministrativi pescaresi era pienamente condivisibile, riducendo sì il numero delle sezioni ... abruzzoindependent.it

MilanoPaviaTV - Canale78 Il nome del candidato sindaco del centrodestra in vista delle prossime elezioni di Vigevano sarà reso noto con buone probabilità ai primi del mese di febbraio e potrebbe essere anche di Fratelli d’Italia. In pole sono Barbara Robecc - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.