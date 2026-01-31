Rubano un quintale di rame Sorpresi nel cantiere tentano la fuga Lungo inseguimento | due arresti

Due uomini sono stati arrestati dopo aver cercato di scappare con un quintale di rame rubato da un cantiere in Valdichiana. La polizia ha inseguito i sospetti per le strade della zona e li ha fermati dopo un inseguimento ad alta velocità. I due, di 50 e 43 anni, erano riusciti a entrare nel cantiere mentre i lavori di ristrutturazione erano in corso e hanno preso circa 100 chili di rame. La fuga si è conclusa con l’arresto, mentre la refurtiva è stata recuperata.

Un inseguimento ad alta tensione sulle strade della Valdichiana si è concluso con l'arresto di due uomini, di 50 e 43 anni, accusati di furto aggravato in concorso per aver sottratto circa 100 chilogrammi di rame da una struttura turistica in ristrutturazione. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cortona li hanno fermati dopo che, alla vista dei militari, la coppia ha tentato la fuga a bordo di un'auto, lanciando parte della refurtiva nelle cunette per disfarsene. L'inseguimento si è protratto fino a Sinalunga, dove i Carabinieri hanno bloccato il veicolo e, con una accurata perquisizione, rinvenuto il rame e diversi arnesi atti allo scasso.

