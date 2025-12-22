LA STORIA prosegue da oltre 40 anni, da quando l’originaria società inglese incontrò la prima fabbrica italiana di confezionamento di tè, nata nel dopoguerra. All’inizio degli anni Novanta, il gruppo originario ridusse gli investimenti all’estero decidendo di tagliare la filiale italiana. Sergio Lenzi, dopo oltre 20 anni di esperienza con il gruppo, decise di continuare una così lunga tradizione e fondò, insieme alla sua famiglia, la Royal Tea. Oggi a portare avanti l’azienda, con la stessa passione e dedizione del padre, sono i figli Francesco (nella foto in alto a destra) e Alberto, insieme con Filippo Dodero, entrato nella famiglia Royal lo scorso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Dalla camomilla agli infusi, . Royal Tea cresce tra filiera corta e tradizione

